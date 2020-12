NEW YORK (dpa-AFX) - Der Apartment-Vermittler Airbnb hat Kreisen zufolge dank der starken Nachfrage nach seinen Aktien bei seinem Börsengang den Ausgabepreis noch einmal erhöhen können. Investoren haben nun 68 US-Dollar pro Airbnb-Aktie auf den Tisch gelegt, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg in der Nacht zu Donnerstag und beruft sich dabei auf Insider. Erst Anfang der Woche hatte Airbnb die Spanne für die Papiere von 44 bis 50 Dollar auf 56 bis 60 Dollar angehoben. An diesem Donnerstag ist die Erstnotiz geplant. Airbnb wollte sich zu den Information nicht äußern.

Zu 68 Dollar je Aktie kommt Airbnb bei seinem IPO (Initial Public Offering) auf eine Gesamtbewertung von 47 Milliarden Dollar (38,83 Mrd Euro). Angesichts der auf den Markt gebrachten rund 52 Millionen Aktien spielt Airbnb so gut 3,5 Milliarden Dollar bei seinem Börsengang ein.