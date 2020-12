True Leaf kündigt Zusammenlegung der Stammaktien an

Vernon (BC), 9. Dezember 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLA) („True Leaf“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Zusammenlegung aller seiner ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (die „Aktie“ und zusammen die „Aktien“) im Verhältnis von neun (9) zu eins (1) plant (die „Zusammenlegung“). Die Zusammenlegung wurde bereits am 17. November 2020 im Rahmen des Umstrukturierungsplans des Unternehmens angekündigt.

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2020 - und dem Stichtag 11. Dezember 2020 - wird der Handel mit den Aktien des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange voraussichtlich auf Basis nach der Zusammenlegung, aber unter seinem bestehenden Namen und Handelssymbol beginnen. Die neue CUSIP der Aktien lautet 89785F209, die neue ISIN CA89785F2098.

Vor der Zusammenlegung verfügte das Unternehmen über 102.370.431 ausgegebene und ausstehende Aktien. Nach der Zusammenlegung werden sich rund 11.374.492 Aktien des Unternehmens im Umlauf befinden. Sollte die Zusammenlegung zu Aktienbruchteilen führen, werden keine Aktienbruchteile ausgegeben, wobei Aktienbruchteile von weniger als einer halben Aktie annulliert werden und alle Aktienbruchteile von mehr als einer halben Aktie zur nächsten ganzen Stammaktie aufgerundet werden. Abgesehen von Änderungen infolge der oben beschriebenen Rundungen wird die Änderung der Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien, die sich aus der Zusammenlegung ergeben, keine Änderung des den Aktien zurechenbaren Grundkapitals bewirken.

Den eingetragenen Aktionären wird ein Übermittlungsschreiben mit Anweisungen dazu geschickt, wie sie ihre Aktienzertifikate, die die vor der Zusammenlegung in ihrem Besitz befindlichen Stammaktien repräsentieren, in neue Aktienzertifikate bzw. Direct Registration Advice (DRS), die die ihnen infolge der Zusammenlegung zustehenden Stammaktien nach der Zusammenlegung repräsentieren, umtauschen können. Bis zur Abgabe wird jedes Zertifikat, das die Aktien vor der Zusammenlegung repräsentiert, für alle Zwecke als die Anzahl der gesamten Aktien nach der Zusammenlegung angesehen, auf die ihr Inhaber infolge der Zusammenlegung Anspruch hat. Für Aktionäre, die ihre Stammaktien in Anlagekonten oder in Girosammelverwahrung halten, besteht kein Handlungsbedarf, um ihre vor der Zusammenlegung gehaltenen Aktien abzugeben oder umzutauschen.