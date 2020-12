BRNO, Tschechische Republik, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Das Start-up-Unternehmen für Hundemobilitätshilfen AnyoneGo betritt den europäischen Markt. Das tschechische Unternehmen stellt maßgeschneiderte Rollstühle mit 3D-Druck für Hunde mit Mobilitätsproblemen her. Nachdem sie fast hundert Hunden in der Tschechischen Republik und der Slowakei geholfen haben, bieten sie nun ihre Rollstühle für Hunde in Europa an.

Probleme beim Gassi gehen mit Hunden können viele Ursachen haben. Tierärzte und andere Experten schlagen vor, sich ein gut passendes, Rollstuhl von hoher Qualität - wie das, das AnyoneGo herstellt! Sie haben Dutzende von Prototypen erstellt und ihr Produkt an Hunderten von Hunden getestet, um den ultimativen Hunderollstuhl zu schaffen .