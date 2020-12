---------------------------------------------------------------------------

SMT Scharf AG erhält ersten Auftrag von Polymetal für

Untertage-Elektrofahrzeuge



* Erster Auftrag in Höhe von insgesamt über 4 Mio. EUR verzeichnet

* Auslieferung von Untertage-LHDs und LKWs in 2021 vorgesehen

* Strategische Partnerschaft mit Polymetal zur Entwicklung von Untertage-Elektrofahrzeugen trägt erste Früchte



Hamm, 10. Dezember 2020 - Die SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986), ein weltweit führender Anbieter für kundenindividuelle Transportlösungen und Logistiksysteme für den Untertagebergbau, hat von dem Gold- und Silberproduzenten Polymetal International plc. einen ersten Auftrag von insgesamt über 4 Mio. EUR erhalten. Demnach wird SMT Scharf elektrobetriebene Fahrlader, sogenannte LHDs, sowie Untertage-LKWs der mittleren Leistungsklasse als Prototypen für Polymetal International entwickeln und produzieren. Diese sollen bis Oktober 2021 an das Unternehmen ausgeliefert werden. Die in Auftrag gegebenen Fahrzeuge werden in Russland zur Goldgewinnung untertage eingesetzt und dort als Grundlage für weitere Fahrzeuglieferungen des gleichen Typs getestet.



Der Vorstandsvorsitzende der SMT Scharf AG, Hans Joachim Theiß, kommentiert: "Im Untertagebergbau gewinnt die Reduzierung von Treibhausgasen und die damit einhergehende Verbesserung der Arbeitsbedingungen untertage an Bedeutung. Minenbetreiber denken intensiv über die Umstellung ihrer Flotten auf Elektro nach. Wir freuen uns, dass wir im nächsten Jahr die ersten Untertage-Elektrofahrzeuge an Polymetal International ausliefern werden und somit unsere strategische Partnerschaft mit Polymetal erste Früchte trägt. Unser Ziel ist es, SMT Scharf im Bereich der elektrobetriebenen Fahrzeuge für den Untertagebergbau noch stärker am Markt zu positionieren. Dazu werden wir unter anderem im Rahmen der Zusammenarbeit mit Polymetal die Entwicklung von elektrobetriebenen Nutzfahrzeugen weiter vorantreiben."