Roboter-KI-Unternehmen Mech-Mind Robotics sammelt fast 15 Millionen US-Dollar in Serie B+

„Wir beabsichtigen, mit unseren Fähigkeiten Schmerzpunkte in der Industrie zu lösen. Zum Beispiel ist ein wichtiger Schmerzpunkt, der seit Jahrzehnten in vielen Branchen in Logistik- oder Produktionsszenarien besteht, das Auswählen unter komplexen Szenarien. Traditionell sind komplexe Kommissioniertätigkeiten wie Palettieren und Depalettieren, Kommissionieren, Paketbeladung und Maschinenbedienung reine Handarbeit, die kostspielig, ineffizient und wegen ihrer Wiederholungshäufigkeit und Langwierigkeit von den Arbeitnehmern normalerweise nicht gern gesehen wird. Wir rüsten jetzt Industrieroboter mit unseren KI-Fähigkeiten aus, die wiederum das scheinbar Unmögliche möglich und erschwinglich machen können", sagte Tianlan Shao, CEO und Gründer von Mech-Mind Robotics.

Laut dem neuen Bericht World Robotics 2020 Industrial Robots gibt es einen Rekord von 2,7 Millionen Industrierobotern, die in Fabriken auf der ganzen Welt im Einsatz sind. Allerdings sind nur weniger als 1 % von ihnen derzeit auf dem Markt mit KI-Fähigkeiten ausgestattet. Mit Millionen von Industrierobotern, die jedes Jahr ausgeliefert werden, hat Mech-Mind einen großen potenziellen Markt vor sich. Das Unternehmen hat in dieser Vertikale die Führung übernommen und ist das erste, das die Kombination von KI und Industrierobotik in realen Szenarien in großem Maßstab für Industrieunternehmen in den Bereichen Automobil, Haushaltsgeräte, Stahl, Lebensmittel, Logistik, Krankenhäuser und Banken realisiert.