10.12.2020, 08:00

DGAP-Media / 10.12.2020 / 08:00

PRESSEMITTEILUNG ACCENTRO verdoppelt erneut Bestand in NRW - Akquisition von 166 Einheiten in Duisburg, Krefeld und Hagen - Bestand in NRW steigt auf 355 Einheiten - Attraktives Portfolio mit gutem Entwicklungspotenzial Berlin, 10. Dezember 2020 - Die ACCENTRO Real Estate AG, Wohninvestor und Deutschlands führendes Wohnungsprivatisierungsunternehmen, baut ihren Immobilienbestand in der bedeutenden deutschen Metropolregion Rhein-Ruhr deutlich aus. Das erworbene Portfolio umfasst 166 Einheiten in den Städten Duisburg, Krefeld und Hagen und verfügt über eine vermietbare Fläche von rund 13.000 Quadratmetern. Mit dieser Akquisition verdoppelt das Unternehmen annähernd seinen Immobilienbestand in Nordrhein-Westfalen auf 355 Einheiten. "Wir entwickeln ACCENTRO zu einem deutschen Wohninvestor, der neben dem klassischen Privatisierungsgeschäft einen eigenen Bestand aufbaut und opportune Chancen wahrnimmt. Nachdem wir bereits im Sommer dieses Jahres ein Immobilienportfolio in Duisburg und Essen erwerben konnten, stärken wir mit dieser Akquisition unsere Präsenz in der bedeutenden Rhein-Ruhr-Region erneut deutlich", kommentiert Lars Schriewer, CEO der ACCENTRO Real Estate AG. Mit mehr als zehn Millionen Einwohnern handelt es sich um die bevölkerungsreichste Metropolregion Deutschlands. Der erworbene Bestand ist beinahe voll vermietet und befindet sich in zentraler Innenstadtlage. Das Portfolio bietet darüber hinaus ein gutes Entwicklungspotenzial, das ACCENTRO heben und somit die Wohnqualität für die bestehenden und neuen Mieter weiter verbessern wird. Lars Schriewer ergänzt: "Trotz schwieriger Umstände durch die Corona-Pandemie konnten wir in diesem Jahr 3.482 Einheiten mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt rund 230.000 Quadratmetern erwerben. Damit haben wir die Präsenz unseres Unternehmens in wichtigen Regionen wie Bayern, NRW, mehreren ostdeutschen Metropolregionen und auch Berlin noch weiter ausgebaut und den Immobilienbestand auf 5.200 Einheiten mehr als verdoppelt. Sie sind das Fundament für die Fortsetzung unseres erfolgreichen Wachstumskurses." Seite 2 ► Seite 1 von 3 Accentro Real Estate Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







