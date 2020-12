In der letzten Besprechung vom 26. November 2020: „Lanxess: Am Downtrend angekommen“ wurde auf den markanten Kursbereich der Lanxess-Aktie direkt an einem mittelfristigen Abwärtstrend hingewiesen. Schon damals lag die Vermutung eines baldigen Ausbruchs über diese Trendlinie nahe, diese Woche war es schließlich so weit, Lanxess stieg direkt über 60,00 Euro an und steuert nun seine Jahreshochs aus 2019 an. Doch damit nicht genug, selbst ein Rückläufer zurück an die Verlaufshochs aus Anfang 2018 wäre in diesem Szenario vorstellbar, weshalb diese Chance nicht ungenutzt bleiben sollte.

Eindeutige Signallage

Der Ausbruch über den Abwärtstrend bestehend seit Anfang 2018 wurde nun vollzogen, erst Ziele lassen sich an den Verlaufshochs aus 2019 bei 63,34 sowie darüber bei 74,78 Euro für das Papier von Lanxess ableiten. Über das bereits bekannte Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB94AC kann somit eine Gesamtrendite von 90 Prozent erzielt werden. Eine Verlustbegrenzung kann jetzt um das Niveau von 56,80 Euro angesetzt werden, mit einem späteren Pullabck sollte aber stets kalkuliert werden. Bärische Züge würde der Kursverlauf dagegen bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter 56,40 Euro nehmen, in diesem Szenario müssten weitere Abschläge auf 52,75 Euro zwingend eingeplant werden.