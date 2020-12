Goldaktien schwächer

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Entwicklungsminister Gerd Müller erklärt im Bundestag die Ziele der Corona-Maßnahmen und der unterlassenen Hilfeleistungen in der Entwicklungspolitik: „800 Millionen Kinder können nicht zur Schule gehen und bekommen kein Schulessen“. „Fehlende Medikamente gegen Aids, Tuberkulose und Malaria führen dazu, dass durch den Lockdown 2 Millionen Menschen zusätzlich sterben“. „Bei der humanitären Hilfe fehlen dieses Jahr 5 Mrd“ (bei 180 Mrd Euro Neuverschuldung!). „Wir lassen verhungern“. „15.000 Kinder verhungern täglich, weil wir zuschauen, wir wissen es und wir helfen nicht“.https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7489106#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg5MTA2&mod=mediathek (Minuten 5 und 6).Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem stabilen Dollar nach (aktueller Preis 48.825 Euro/kg, Vortag 49.381 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten und wurde zwischenzeitlich leicht überbewertet. Nach der Korrektur wird der Goldpreis jetzt wieder fair bewertet. Wegen fehlender Anlagealternativen empfiehlt es sich, auch zum Beginn der zu erwartenden Übertreibungsphase voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber gibt nach (aktueller Preis 23,87 $/oz, Vortag 24,27 $/oz). Platin verliert (aktueller Preis 992 $/oz, Vortag 1.024 $/oz). Palladium entwickelt sich schwächer (aktueller Preis 2.168 $/oz, Vortag 2.204 $/oz). Die Basismetalle zeigen sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 49,03 $/barrel, Vortag 48,85 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verliert 2,6 % oder 3,7 auf 139,6 Punkte. Bei den Standardwerten gibt Kinross 3,3 % nach. Bei den kleineren Werten fallen Harte 8,7 %, Northern Dynasty 6,6 % und Seabridge 5,8 %. Belo Sun kann sich um 3,3 % befestigen. Bei den Silberwerten fallen Minaurum 10,7 %, Metallic 8,3 % und Americas Silver 6,8 %. Silver Bull steigt 6,1 %.