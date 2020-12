DE30 zieht sich vom Corona-Hoch zurück

Die weltweiten Aktienmärkte haben gestern einen Schlag erlitten. Der DE30 schaffte es, zu Beginn der europäischen Sitzung die Corona-Hochs zu testen, hat aber später die Gewinne wieder abgegeben. Eine bärische Kerze mit einem langen oberen Docht tauchte auf dem Chart auf und der Index ist heute Morgen weiter gefallen. Handelt es sich nur um eine kurze Pause oder ist eine ähnliche Korrektur wie im September zu erwarten? Heute werden zwei wichtige Ereignisse für die europäischen Märkte stattfinden - der EU-Haushaltsgipfel und die Sitzung der EZB - und sie könnten sowohl den Bullen als auch den Bären mehr Treibstoff bieten.

Der DE30 scheiterte gestern zum dritten Mal an dem Bereich von 13.450 Punkten. Der lange obere Docht bei der gestrigen Tageskerze kann als Warnung angesehen werden, zumal er in einem so wichtigen Bereich ausgebildet wurde. Quelle: xStation 5



