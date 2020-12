PANDION AG steuert auf erneutes Rekordergebnis im Geschäftsjahr 2020 zu

Operatives Ergebnis (EBITDA) auf Basis vorläufiger Zahlen von rund 86,2 Mio. Euro

Konzernergebnis bei 47,3 Mio. Euro, knapp 18 Mio. Euro über dem bisherigen Rekordergebnis von 2018

Weiterhin positive Ergebnisentwicklung für die kommenden Jahre erwartet

Köln, 10. Dezember 2020 - Die inhabergeführte PANDION AG, ein führender Immobilienprojektentwickler für hochwertige Wohnprojekte in deutschen A-Städten, wird auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2020 ein neuerliches Rekordergebnis erzielen. Gemäß Hochrechnungen für das laufende Jahr wird die bisherige EBITDA-Prognose von Anfang Oktober 2020 (85,8 Mio. Euro) mit 86,2 Mio. Euro sogar leicht übertroffen. Mit etwa 47,3 Mio. Euro wird der Jahresüberschuss knapp 30 Mio. Euro über dem Vorjahresergebnis und fast 18 Mio. Euro über dem bisherigen Rekordergebnis der PANDION-Gruppe aus dem Jahr 2018 liegen. Die gute Ergebnisentwicklung wird sowohl durch das Kerngeschäft der Eigentumswohnungsverkäufe in Berlin, München, Köln, Düsseldorf und Bonn als auch durch den Verkauf zweier Büroprojekte in Berlin (Pandion The Shelf und Pandion The Grid) getragen.

Reinhold Knodel, Vorstand der PANDION AG: "Ein außergewöhnliches Jahr geht zu Ende. Unsere in diesem Jahr nachgewiesene Krisenresistenz ist ein Resultat unseres stabilen und verlässlichen Netzwerks mit unseren Geschäftspartnern sowohl im Baubereich als auch auf der Finanzierungsseite. Dadurch hatten wir kaum coronabedingte Verzögerungen bei unseren Projekten zu verzeichnen und blicken angesichts unserer starken Pipeline und der anhaltend hohen Nachfrage auch sehr zuversichtlich auf die kommenden Jahre. Dabei kommen uns auch unsere Produktdiversifizierung sowie die überregionale Ausrichtung auf die deutschen A-Städte als weitere Erfolgsfaktoren zugute."