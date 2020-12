Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke erhöht Prognose

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Kurz vor dem Ende eines schwierigen und von der Corona-Krise beeinträchtigten Jahres hat der Nutzfahrzeugzulieferer Jost Werke seine Prognose angehoben. So dürfte der Umsatz im laufenden Jahr im Vergleich zum 2019er-Wert von 737 Millionen Euro im einstelligen Prozentbereich zulegen und die operative Marge über 8,5 Prozent landen, teilte der SDax-Konzern am Mittwochabend nach Börsenschluss in Neu-Isenburg bei Frankfurt mit. Bisher hatte Jost mit einem Rückgang des Erlöses im einstelligen Prozentbereich gerechnet und mit einer Marge über 7 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr dürfte die Marge aber weiter deutlich sinken.

Am Kapitalmarkt wurden die Nachrichten positiv aufgenommen. Die Aktie legte vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss des Vortages um vier Prozent auf 40,95 Euro zu. Damit könnte sich die zuletzt rasante Erholung fortsetzen - Ende Oktober hatte das Papier nur etwas mehr als 30 Euro gekostet. Seit dem Corona-Crash-Tief im März hat sich der Börsenwert wieder mehr als verdoppelt auf zuletzt wieder knapp 600 Millionen Euro. Mit dem Plus der vergangenen Wochen hat es die Aktie auch auf Jahressicht ins Plus geschafft.