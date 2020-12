Varta weist beim Gewinn pro Aktie seit 2016 ein durchschnittliches Wachstum von knapp 26 % auf. Bis 2022 wird sogar ein Gewinnwachstum von rund 50 % erwartet. Diese außergewöhnlichen Wachstumszahlen sind auf den Boom bei kabellosen Kopfhörern und Hörgeräten zurückzuführen. Hier ist Varta beispielsweise der offizielle Batteriezulieferer der millionenfach verkauften Apple AirPods. Die wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Knopfzellen finden jedoch auch Anwendung bei Samsung Kopfhörer. Die Meinungen der Analysten sind breit gestreut. So sieht Warburg Research den fairen Wert bei 85 Euro, die Analysten von Berenberg sehen diesen Wert hingegen bei 145 Euro und empfehlen das Papier zum Kauf. Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie unterbewertet.

Zum Chart

Der Aktienkurs von Varta hat schon sehr viel an erwartetem Wachstum bereits eingepreist. Auch wurden die Corona-Gewinner –hauptsächlich Wachstumstitel- durch die positiven Aussichten bei der Bekämpfung des Virus zu Lasten der zyklischen Werte aus den Portfolien geworfen. Der Kurs entwickelte sich in diesem Umfeld aus dem Trend hin zu einer Seitwärtskonsolidierung. Die magic Number bei 100 Euro konnte einmal Ende Oktober und einmal Ende November verteidigt werden.

Aktuell ist das Papier wieder am Weg zum Widerstand bei 123,78 Euro. Zum All Time High von Anfang September bei 135,67 Euro fehlen Varta noch 22 Prozent an Kursentwicklung. Varta ist auch im Visier von Shortsellern, die bei Kurssteigerungen eventuell nasse Füße bekommen und durch ihre Rückkäufe den Kurs weiter nach oben treiben könnten. Als Ziel fungiert das All Time High bei 128,00 Euro.