Die aktuellen Schlagzeilen tun der Aktie von BioNTech und dem Unternehmen von Ugur Sahin selbst richtig weh. Bei der EU-Zulassungsbehörde für Impfstoffe wurde ein Hackerangriff unternommen, bei dem wichtige Daten über BioNTech und den Impfstoff entwendet wurden. Zudem haben in Großbritannien erste Patienten allergische Reaktionen gezeigt, was eine gewisse Angst vor dem Impfstoff schürt!

Harte Zeiten also für den Impfstoffhersteller aus Mainz. Eigentlich wurde BioNTech als DIE große Hoffnung abgestempelt, kann dieser Rolle aber momentan nicht so wirklich gerecht werden. Wie kann man sich aus dieser Lage wieder befreien? Die Lage ist sehr verzwickt! Und genau deshalb muss der Kurs auch Einbußen in Kauf nehmen, die derzeit bei 1,23 Prozent und 1,26 Euro liegen, wodurch der Kurs auf 100,82 Euro absinkt!

