Selskabsmeddelelse - ophør af market maker ordning pr. 31.12.2020

German High Street Properties A/S skal hermed oplyse, at selskabet med virkning fra 31. december 2020 har opsagt sin market maker aftale med Jyske Bank A/S. Efter evaluering af effekten af market maker aftalen, der blev indgået med virkning fra 1. juli 2020 jfr. børsmeddelelse nr. 210 med det formål at øge likviditeten i handlen med selskabets aktier, har selskabet konkluderet, at der ikke er væsentlig positiv effekt heraf. Market maker aftalen har således ikke skabt væsentlig større likviditet i aktien eller interesse for selskabet og aktien.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

