Um die Anforderungen für die Nasdaq-Notierung zu erfüllen, verkündet Versus Systems Reverse Stock Split von 1-für-16 Nachrichtenquelle: IRW Press | 10.12.2020, 09:14 | 44 | 0 | 0 10.12.2020, 09:14 | LOS ANGELES, USA – 10. Dezember 2020 – Um die Anforderungen für die Notierung an der Nasdaq zu erfüllen, verkündete Versus Systems Inc. ("Versus" oder das "Unternehmen") (CSE:VS) (OTCQB:VRSSF) (FRANKFURT:BMVA), dass sein Board of Directors einem Reverse Split seiner Stammaktien im Verhältnis 1-für-16 zugestimmt hat (die "Konsolidierung"), der zum Handelsschluss am 14. Dezember 2020 wirksam wird. Als Ergebnis der Konsolidierung werden jeweils 16 Stammaktien des Unternehmens in eine Stammaktie umgewandelt, wodurch sich die Zahl der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von rund 166 Millionen auf rund 10,3 Millionen verringert. Es werden keine Aktienbruchteile im Zusammenhang mit der Konsolidierung ausgegeben und alle Aktienbruchteile als Folge der Konsolidierung werden auf die nächste ganze Stammaktie aufgerundet. Die Anzahl der genehmigten Stammaktien von Versus Systems und die Anzahl der Stammaktien, die bei der Unverfallbarkeit oder der Ausübung von Aktienzuteilungen, wie Aktienoptionen und andere derivative Wertpapiere, ausgegeben werden können, sowie die entsprechenden Ausübungspreise werden jeweils proportional angepasst. Versus Systems geht davon aus, dass der Handel seiner Stammaktien auf angepasster Basis zu Beginn des Handelstags am 15. Dezember 2020 beginnen wird. Versus Systems' OTC-Handelssymbol wird nach der Konsolidierung VRSSD lauten. Die Aktionäre werden per Mail ein Übermittlungsschreiben erhalten, in dem sie darüber informiert werden, dass die Konsolidierung stattgefunden hat, und darin aufgefordert werden, die Aktienzertifikate vorzulegen, um die Ersatzzertifikate zu erhalten, die die Zahl der Stammaktien repräsentieren, zu denen sie durch die Konsolidierung berechtigt sind. Bis zur Vorlegung wird jedes Zertifikat, das ehemals Stammaktien repräsentierte, für jegliche Zwecke als das Dokument angesehen, das die Zahl der Stammaktien repräsentiert, zu der der Inhaber durch die Konsolidierung berechtigt ist. Das Unternehmen beabsichtigt im Rahmen der Konsolidierung keine Namensänderung und möchte auch kein neues Handelssymbol von der CSE erhalten. Die Stammaktien des Unternehmens werden nach Inkrafttreten der Konsolidierung unter der neuen CUSIP-Nummer 92535P808 gehandelt. Über Versus Systems Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Spielen, Apps und anderen interaktiven Medieninhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Spieler, Zuschauer und Benutzer können aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen.







