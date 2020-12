Embedded Industrial Computers von Cincoze - im Zentrum der smarten Sicherheitsüberwachung

Durch die stehts steigende Anzahl smarter Geräte in der vernetzten Welt wird das moderne Leben immer bequemer. Wenn jedoch alles vernetzt ist, steigen Sicherheitsrisiken und die Menschen werden sich diesen immer bewusster. Die smarte Sicherheitsüberwachung kann grob in zwei Kategorien aufgeteilt werden: mobil und fest. Mobile Anwendungen in rauen fahrzeuginternen Umgebungen müssen in Fahrzeugen der öffentlichen Ordnungskräfte, wie Polizeiautos, Krankenwagen und Löschfahrzeugen, sowie der öffentlichen Verkehrsmittel, wie Zügen, Fähren und Flugzeugen, dauerhaften Belastungen aufgrund konstanter Vibrationen und Temperaturschwankungen standhalten. Die feste Überwachung umfasst hingegen Innen- und Außenanwendungen, wie etwa zentrale Überwachungszentren und die Verkehrsüberwachung. Unabhängig von der Umgebung müssen smarte Überwachungssysteme Funktionen erfüllen wie Bild- und Objekterkennung, Bewegungserfassung und Bildschirmwarnungen zur Unterstützung der Katastrophenhilfe, Verkehrsverwaltung, Informationssammlung und Datenintegration.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201210005216/de/