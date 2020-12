Ölpreise trotz starken Bestandsanstiegs fest Anzeige Nachrichtenquelle: Shareribs | 10.12.2020, 09:17 | 89 | 0 10.12.2020, 09:17 | London 10.12.2020 - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche sehr stark angestiegen. Die Ölpreise können dennoch zulegen, da in den USA der nächste Schritt zu einem Impfstoff erwartet wird.



Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche um 15,2 Mio. Barrel auf 503,2 Mio. Barrel geklettert und liegen nun um elf Prozent über dem Schnitt der letzten fünf Jahre. Die Benzinbestände stiegen um 4,2 Mio. Barrel, die Bestände der Destillate kletterten um 5,2 Mio. Barrel.







Die Nachfrage nach Ölproduktion lag im Schnitt der letzten vier Wochen bei 18,9 Mio. Barrel/Tag und somit um 7,5 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Die Nachfrage nach Benzin lag mit 8,0 Mio. Barrel/Tag um zwölf Prozent unter dem Vorjahresschnitt. Die Nachfrage nach Flugbenzin ist um 34,9 Prozent zurückgegangen.



Die Förderung von Rohöl stagnierte bei 11,1 Mio. Barrel/Tag, die Importe wurden um 1,08 Mio. auf 6,479 Mio. Barrel/Tag gesteigert. Die Exporte gingen um 1,622 Mio. auf 1,834 Mio. Barrel/Tag zurück.



Hoffnung auf nächsten Impfstoff



In Großbritannien wurde bereits mit der Impfung gegen SARS-Cov-2 begonnen. In Kanada haben die Behörden gestern einen Impfstoff von Pfizer genehmigt und in den USA könnte am Donnerstag die FDA über die Zulassung eines Impfstoffes von Pfizer entscheiden.



Die Investoren schauen bereits über die jüngsten Lockdown Pläne hinweg. Die Risiken für die Nachfrage werden somit kurzfristig beiseite gewischt. Der enorme Anstieg der Rohölbestände hätte ohne die Berichte über Impfstoffe die Ölpreise kräftig unter Druck gesetzt, zumal auch die Bestände von Benzin deutlich stiegen, ein Anzeichen für eine schwächelnde Nachfrage aus dem Transportsektor.



Das Fass Brent-Rohöl steigt um 0,2 Prozent auf 48,96 USD, für WTI-Rohöl geht es um 0,3 Prozent auf 45,65 USD/Barrel nach oben.



Die US-Raffinerien setzten täglich 14,4 Mio. Barrel Rohöl durch, 424.000 Barrel/Tag mehr als in der Vorwoche. Die Auslastung der Raffinerien stieg auf 79,9 Prozent, wobei die Produktion von Benzin auf 8,3 Mio. Barrel/Tag zurückging und die Produktion der Destillate auf 4,7 Mio. Barrel/Tag stieg.

