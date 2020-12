Seite 2 ► Seite 1 von 4

Hannover (ots) - TUI Group: Voraussetzungen geschaffen für schnelleWiederaufnahme der Reiseaktivitäten nach herausforderndem Corona-Jahr 2020 /Konzern beschleunigt Neuausrichtung und erhöht langfristige Kostensenkungen /Markt intakt, TUI- Geschäftsmodell zukunftsfest - Nachfrage nach Urlaubsreisenhoch- Maßnahmen zur globalen Neuausrichtung beschleunigt und Kostenziel erhöht:Einsparungen von jährlich 400 Millionen Euro avisiert- Nachfrage nach Reisen steigt: Programm für Mai 2021 bereits zu 50 Prozentgebucht- Sommer 2021: Durchschnittspreise +14 Prozent - Buchungen 3 Prozent höher alsfür Sommer 2019- Umsatz im Corona-Jahr erreicht 7,9 Milliarden Euro[1] (Vorjahr: 18,9Milliarden Euro)- Signifikante Kostensenkungen grenzen Verlust im Gesamtjahr ein: bereinigtesEBIT -3,0 Milliarden Euro[1] (Vorjahr: 893,5 Millionen Euro)- TUI verfügt über liquide Mittel in Höhe von 2,5 Milliarden Euro[2]- Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen: "Sehr schnelle Kosten- undLiquiditätsmaßnahmen, eine beschleunigte Neuausrichtung und unser flexiblesGeschäftsmodell haben es ermöglicht den Konzern durch die Krise zu steuern.Die TUI ist bereit für eine zügige und erfolgreiche Wiederaufnahme derReisetätigkeiten, sobald die Lockdowns aufgehoben sind und Destinationenwieder öffnen. Die Aussicht auf Impfungen ab dem Jahresbeginn lässt dieNachfrage nach Sommerurlaub 2021 deutlich steigen. Wir sind gerüstet für denNeustart nach der Krise."TUI bereitet sich nach dem Corona-Krisenjahr 2020 intensiv auf einen Neustart in2021 vor. Die Pandemie ist nicht vorbei, aber es gibt Licht am Ende des Tunnelsund die Perspektiven für den Tourismus und für TUI sind gut. Die Nachfrage nachUrlaubsreisen ist da - Verbraucher in allen Altersgruppen geben an, dass dasReisen für sie im Corona-Jahr zu den am stärksten vermissten Aktivitäten gehört.2021 wird für den Tourismus ein Übergangsjahr, 2022 ist dann zu einer Rückkehrzum Niveau vor Corona zu rechnen. Insbesondere der Urlaubssektor wird sichschneller erholen als der Gesamtsektor. TUI war vor Ausbruch der Pandemiehervorragend in das Geschäftsjahr gestartet, die weltweiten Reisewarnungen seitMärz 2020 haben den Konzern dann zur weitgehenden Einstellung des Geschäftsgezwungen. Es gab im Corona-Krisenjahr 2020 unter anderem kein Ostergeschäft,keine Reisen an Pfingsten und ein nur sehr eingeschränktes Sommergeschäft. DerKonzern hat frühzeitig Kostensenkungs- und Finanzierungsmaßnahmen eingeleitetund die globale Neuausrichtung beschleunigt. Neben der Sicherung zusätzlicherLiquidität wurden umfangreiche Projekte zur Kosteneinsparung gestartet. Das