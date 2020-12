TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Die Geschäfte beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt laufen bislang weitgehend unbeeinflusst durch die Corona-Krise. Doch erst die Aussicht auf den bevorstehenden Aufstieg in den Nebenwerte-Index SDax hat dem Unternehmen an der Börse den zuvor fehlenden Schub verliehen. Was bei Hensoldt los ist, was die Analysten sagen und wie sich die Aktie entwickelt:

WAS BEI HENSOLDT LOS IST: