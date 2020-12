Weil Corona-Beratungen von Bund und Ländern wohl am Wochenende Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 10.12.2020, 09:42 | 59 | 0 | 0 10.12.2020, 09:42 | HANNOVER (dpa-AFX) - Bund und Länder wollen nach Angaben von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil (SPD) in den kommenden Tagen über ein Verschärfen der Corona-Beschränkungen beraten. Wie Weil am Donnerstag im Landtag in Hannover sagte, kommen Bund und Länder wahrscheinlich noch am Wochenende zu erneuten Beratungen zusammen./evs/DP/eas Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer