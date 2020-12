Financial Calendar for SP Group A/S in 2021 Nachrichtenquelle: globenewswire | 10.12.2020, 09:44 | 38 | 0 | 0 10.12.2020, 09:44 | The financial calendar for SP Group in 2021 is: 26 March Announcement of financial statements for 2020

27 April Annual General Meeting

03 May Dividends for 2020 at the disposal of shareholders

26 May Interim Report – First three months 2021

26 August Interim Report – First half year 2021

11 November Interim Report – First nine months 2021





