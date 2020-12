Lucapa Diamond Auch die Motahe-Mine liefert außergewöhnlichen Diamanten Anzeige Gastautor: GOLDINVEST.de | 10.12.2020, 09:50 | 34 | 0 10.12.2020, 09:50 | Nicht nur die Lulo- auch die Mothae-Mine von Lucapa Diamond wirft große, qualitativ hochwertige Diamanten ab! Nicht nur die Lulo- auch die Mothae-Mine von Lucapa Diamond wirft große, qualitativ hochwertige Diamanten ab! Diamantproduzent Lucapa Diamond Company (WKN A0M6U8 / ASX LOM) betreibt mittlerweile zwei Diamantminen – zum einen die alluviale Lulo-Mine in Angola und noch nicht ganz so lange die Mothae-Kimberlitmine in Lesotho. Von letzterer meldet Lucapa nun den Fund eines außergewöhnlichen Edelsteins! Wie das Unternehmen und sein Partner, die Regierung des Königreichs Lesotho, heute nämlich mitteilten, lieferte Mothae einen 101karätigen weißen Diamanten der Farbe D und des Typs IIa (“Mothae”) – also von höchster Qualität. Berühmte Diamanten wie der Cullinan, Koh-i-Noor und Lesedi La Rona sind beispielsweise Typ IIa Steine. Damit konnte Lucapa nun vier Diamanten mit mehr als 100 Karat aus der südlichen Zunge des Motha-Kimberlitschlotes gewinnen! Wie das Unternehmen erläutert, bestätigt die Gewinnung dieses außergewöhnlichen Edelsteins die Qualität und die Kapazität der Mothae-Ressource, die deshalb zu den Kimberlitdiamantminen der höchsten Qualität weltweit gehöre. Lucapa und die Regierung von Lesotho freuen sich darauf, anteilig mehr Diamanten dieser Qualität und Größe zu fördern, wenn erst einmal die laufende Kapazitätsexpansion auf Mothae im ersten Quartal 2021 abgeschlossen ist. Lucapas Managing Director Stephen Wetherall sieht im Fund dieses außergewöhnlichen, 100 Karat schweren Diamanten einen positiven Abschluss für Lucapa und seine Mitarbeiter auf Mothae. Man arbeite zusammen mit der Regierung an der Kapazitätserweiterung und freue sich darauf, mehr außergewöhnlichen Diamanten von dieser Ressource zu produzieren. Wir sind gespannt, wie die Funde von Mothae ausfallen, wenn erst einmal die Kapazitätserweiterung durch ist und werden unseren Lesern weiter berichten. Abonnieren Sie unseren kostenlosen Newsletter: https://goldinvest.de/newsletter

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Lucapa Diamond Company halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Lucapa Diamond Company) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Lucapa Diamond Company entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Lucapa Diamond Company profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.







