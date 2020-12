AllianzGI-Experte Dixmier: "Die EZB verstärkt ihre langfristige Unterstützung für die Wirtschaft"

Das geldpolitische Treffen der Europäischen Zentralbank (EZB) am 10. Dezember dürfte keine Überraschungen bringen. Präsidentin Christine Lagarde, Chefvolkswirt Philip Lane und Vizepräsident Luis de Guindos haben bei diversen Medienauftritten bereits klar umrissen, in welche Richtung die Reise geht: Die EZB beabsichtigt, die Wirtschaft noch stärker zu unterstützen und das Pandemie-Notkaufprogramm (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) so lange fortzusetzen, wie die Covid-19-Krise andauert.

Die absehbaren geldpolitischen Änderungen umfassen im Wesentlichen zwei Maßnahmen: