Uniklinik RWTH Aachen implementiert als erste Klinik SphingoTec's innovative Biomarker in der klinischen Routine mit dem Ziel die intensivmedizinische Diagnostik zu präzisieren

Die Biomarker penKid(R) zur Echtzeit-Bewertung der Nierenfunktion und bio-ADM(R) zur Überwachung der Endothelfunktion sind wegweisend für neue diagnostische Ansätze in der Intensivmedizin.

Nachdem penKid(R) und bio-ADM(R) in einem ersten Evaluationsprogramm erfolgreich eingesetzt wurden, verwendet die Uniklinik RWTH Aachen diese nun in der intensivmedizinischen Routine.

Die neuen Biomarker ermöglichen eine effiziente Diagnose und Überwachung der Organfunktion

- Das Uniklinik RWTH Aachen ("Uniklinik RWTH Aachen") und die SphingoTec GmbH ("SphingoTec") gaben heute bekannt, dass sie ihre Zusammenarbeit mit der Implementierung der neuen Biomarker in der klinischen Routine weiter ausgebaut haben. Die Routinemessungen dieser Biomarker liefern den Klinkern wichtige, organspezifische Informationen zur Überwachung von akuten Krankheitsverläufen wie der Sepsis oder der akuter Niereninsuffizenz. Dabei unterstützen sie die klinischen Entscheidungen mit dem Ziel, das Patientenmanagement zu verbessern.Als eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands bündelt dieDiagnostik und Therapie, sowie Forschung und Lehre, unter einem Dach. Mit der Einführung der neuen diagnostischen Hilfsmittel zur Überwachung der Organfunktionen geht die Uniklinik innovative Wege in der Intensivmedizin. Die routinemäßigen Messungen der Biomarker penKid(R) und bio-ADM(R) helfen Klinikern dabei, tiefere Einblick in die Ursache klinischer Symptome zu bekommen und unterstützen so eine zeitnahe und adäquate Behandlung.Prof. Dr. Gernot Marx, Direktor der Klinik für Operative Intensivmedizin und Intermediate Care der Uniklinik RWTH Aachen, erklärte: "Der Gesundheitszustand kritisch kranken Patienten kann sich sehr rasch verändern, wobei die Diagnose der Ursache aufgrund von Begleiterkrankungen oftmals eine Herausforderung darstellt. Dies bietet ein sehr herausforderndes Umfeld für die Einführung von Innovationen. Wir haben lange nach innovativen Diagnostika gesucht, um eine schnellere Diagnose, Risikostratifizierung und Überwachung des Krankheitsverlaufs zu ermöglichen. Unser übergeordnetes Ziel ist es, die bestmöglich Behandlung für unsere Patienten zu ermöglichen. Erste Erfahrungen in der Routineanwendung bestätigen den Mehrwert für die klinische Entscheidungsfindung und letztlich für die Maximierung des Behandlungserfolgs."