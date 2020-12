JEFFERIES belässt TUI auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Jahreszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 1 Euro belassen. Der Umsatz habe leicht unter den Erwartungen gelegen, die unter dem Strich stehenden Verluste seien aber viel deutlicher als erwartet, schrieb Analystin Rebecca Lane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das zuletzt verabschiedete dritte staatliche Hilfspaket behebe nur die kurzfristigen Liquiditätsprobleme, auf längere Sicht aber nicht die Bilanz./tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2020 / 02:14 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2020 / 02:14 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.