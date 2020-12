Anlegerverlag Plug Power – mit Vollgas zum Kursziel! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.12.2020, 09:48 | 20 | 0 | 0 10.12.2020, 09:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Diese Aktie macht in diesen Tagen für jeden Anleger eine Menge Spaß! Die Gewinne sind riesig und man fragt sich, wohin das ganze noch gehen könnte. Bislang ist noch lange kein Ende in Sicht, was die Anlegerstimmung stark anhebt und für gute Laune an der Börse sorgt. Nicht umsonst wird Plug Power als das „Tesla des Wasserstoffs“ bezeichnet. Die Kursentwicklung passt auf jeden Fall! Download-Tipp: Alles über die Zukunftstechnologie Wasserstoff und die aussichtsreichsten Unternehmen aus dem Bereich lesen Sie in unserer exklusiven „Wasserstoff-Report“. Einfach hier klicken. Das US-amerikanische Unternehmen gibt also momentan wieder Vollgas auf dem Aktienmarkt und weiß die Anleger zu begeistern. In den vergangenen 5 Wochen war es dem Unternehmen aus New York möglich, seinen Aktienwert fast zu verdoppeln! Für alle potenziellen Anleger also der perfekte Einstieg in diese Aktie. Denn hier wird noch lange nicht Schluss sein, die Branche strebt nach viel, viel mehr! Plug Power ist sowas wie der Pionier der Wasserstoffbranche, was deutlich macht, dass man sich von dieser Aktie noch eine Menge erhoffen darf. Der Kursverlauf ist extrem ermutigend und für jeden potenziellen Anleger interessant. Hier sollte man wachsam bleiben, denn auch heute ging der Kurs bereits um 2,69 Prozent und somit 0,595 Euro nach oben! Der Kurswert steigt somit auf sagenhafte 22,70 Euro an! Fazit: Bei Plug Power passt derzeit vieles zusammen. Aber ist Plug Power wirklich der aussichtsreichste Kandidat aus dem Wasserstoffsektor oder gibt es lohnenswertere Alternativen? Wir haben zahlreiche Wasserstoffaktien analysiert und die Aktien mit den größten Gewinnchancen für Sie zusammengestellt. Hier finden Sie die Ergebnisse.



