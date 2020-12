Pessimismus in der Chemiebranche: Abschwung am M&A Markt setzt sich fort (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Kearney-Studie: Finanzinvestoren könnten die Gewinner der Covid-Krise werden, zirkuläres Wirtschaften wird die Zukunft bestimmen.

"2019 und 2020 waren zwei sehr ungewöhnliche Jahre für die Chemiebranche", erklärt Thomas Rings, Partner bei der Managementberatung Kearney. "Nach dem Absturz des Transaktionsvolumens in 2018 scheint es sich 2019 auf den ersten Blick leicht erholt zu haben. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung eine weitere Abkühlung, die voraussichtlich bis 2021 andauern wird. Über die Auswirkungen der Pandemie hinaus fehlt es an attraktiven großen Übernahmeobjekten, der Markt ist leergefegt und die Firmen setzen mehr auf Konsolidierung mit kleineren Transaktionen statt auf Größe. Ein Trend, der auf lange Sicht vieles in der Chemiebranche ändern wird und sich in Europa als zentrales Deal-Motiv abzeichnet, ist zirkuläres Wirtschaften."