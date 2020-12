MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie -Konzernchef Rudolf Staudigl gibt den Staffelstab im kommenden Jahr ab und zeigt sich mit Blick auf die künftige Entwicklung des Unternehmens optimistisch. Der Manager soll nach der Hauptversammlung im Mai in den Ruhestand gehen, wie das MDax -Unternehmen am Mittwochabend in München mitteilte. Nachfolgen soll ihm Vorstandsmitglied Christian Hartel. Anleger zeigten sich am Donnerstag zunächst wenig begeistert: Kurz nach Handelsbeginn lag die Wacker-Chemie-Aktie nach dem jüngsten Höhenflug rund 2,5 Prozent im Minus.

Der neue Wacker-Chef könnte viel Gestaltungsspielraum bekommen: Neben einem abgeschlossenen Liefervertrag mit dem Tübinger Corona-Impfstoff-Entwickler Curevac winken Wacker Chemie durch den geplanten Verkauf des 31-Prozent-Anteils am Waferhersteller Siltronic hohe Einnahmen. Wacker will seine Anteile an Siltronic an den taiwanischen Konkurrenten Global Wafers veräußern.