Retailwettbewerb First Store by ALEXA geht mit neuem Konzept in die 3. Runde / Deutsche POP als exklusiver Kooperationspartner (FOTO)

Berlin (ots) - Der Retailwettbewerb First Store by ALEXA, initiiert vom

beliebten Shoppingcenter ALEXA am Berliner Alexanderplatz, geht zum dritten Mal

an den Start - mit einem komplett neuen Konzept. Nach zwei Editionen als offener

Wettbewerb wird First Store by ALEXA als Academy Edition diesmal in Kooperation

mit der Deutschen POP exklusiv für Studenten der Kreativakademie durchgeführt.

An 12 Standorten in Deutschland sowie in Wien und Amsterdam. Das Thema Retail

darf und soll dabei völlig neu gedacht werden. Ziel des Wettbewerbs ist es,

innovative Ideen und Konzepte in Shoppingcentern zu fördern. Dabei ist vom Store

über Gastronomie und Service bis zur Event-Location alles denkbar. Ausgerichtet

wird der Wettbewerb von Union Investment, Eigentümerin des ALEXA, Sonae Sierra,

Betreiberin des Centers und der Marketingagentur Twenty One Media.



Oliver Hanna, Centermanager und Mitglied der Jury von First Store, erläutert

dazu: "Wir müssen im Einzelhandel neue Wege gehen, unsere Stärken herausarbeiten

und den Kunden das bieten, was sie suchen. Das ALEXA war schon immer innovativ,

auch die kreativen, populären Studiengänge der Deutsche POP sind am Puls der

Zeit. Deshalb freue ich mich über unseren neuen Kooperationspartner und bin sehr

gespannt auf die Ideen der Studenten."









Mit ALEXA und Deutsche POP haben sich zwei starke Marken gefunden, die sich

gegenseitig inspirieren werden - nicht nur, weil die Studierenden der Deutsche

POP und die Zielgruppe des ALEXA perfekt zusammenpassen.



"Wir als Akademie haben schon immer aus der Praxis für die Praxis gelehrt und

legen großen Wert auf die Zusammenarbeit mit der Industrie. Die First Store

-Kollaboration mit dem ALEXA spiegelt das Mindset der Deutsche POP wieder :

Unsere Studenten haben die Möglichkeit, bereits im Studium reale Praxiserfahrung

zu sammeln, sich kreativ zu verwirklichen und Fuß in der Branche zu fassen",

erklärt Rüdiger J. Veith, Gründer & Geschäftsführer Deutsche POP / music support

group.



Und nicht nur das: "Die Studenten haben die Chance, die Zukunft des

Einzelhandels für ihre Generation mitzugestalten", ergänzt Ralf Schaffus, Leiter

Asset Management Retail Deutschland bei Union Investment und Jury-Mitglied. "Um

sich in der Einzelhandelsbranche an einer Spitzenpositon zu behaupten, muss man

immer wieder neue Wege gehen. Und wenn wir Neues gestalten wollen, sollten wir

auch die Zielgruppe einbeziehen, die einen Großteil unserer Besucher ausmacht."



