--------------------------------------------------------------

COVID-19 und die Kosten

https://ots.de/borWR1

--------------------------------------------------------------



München (ots) - Angesichts der unsicheren konjunkturellen Aussichten sind viele

Unternehmen in Deutschland bereit, den Gürtel enger zu schnallen. Knapp zwei

Drittel (63%) ziehen laut einer Deloitte-Befragung Einsparungen in Betracht. Die

Bereitschaft, Kosten zu senken, hat sich damit in Deutschland nahezu verdoppelt;

vor Beginn der COVID-19-Pandemie waren lediglich 33 Prozent der Befragten bereit

zu diesem Schritt.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dabei geht es nicht nur um kosmetische Eingriffe. Auch die Bereitschaft zugrößeren Einschnitten mit einem Einsparpotenzial von mehr als 10 Prozent hatzugenommen, wie die Studie "COVID-19 und die Kosten: StrategischeKostentransformation als Weg aus der Krise" zeigt. Waren vor Corona noch 39Prozent der Befragten bereit, Maßnahmen dieser Art zu ergreifen, so stieg dieserAnteil mit Blick auf die Situation nach der Pandemie auf knapp zwei Drittel(63%). "Wir sehen, dass die Bereitschaft, Kosten zu senken, in Deutschland nachCorona zugenommen hat, stärker als im weltweiten Durchschnitt", sagt Dr. ÜmitAydin, Deloitte-Partner im Bereich Consulting und Experte für strategischeKostentransformation.Für die Studie "COVID-19 und die Kosten" hat Deloitte im Juni und Juli 2020weltweit mehr als 1.000 Entscheider in 13 Ländern befragt, rund drei Viertel vonihnen sind Mitglieder des Vorstands und des oberen Managements. In Deutschlandnahmen 79 hochrangige Manager vor allem aus den Branchen Energie, Gesundheit,Konsum und Telekommunikation teil."Achtsames Wirtschaften und flexibles Handeln sind durchaus angemessen",erläutert Aydin. "Angesichts eines sich laufend veränderndenKonsumentenverhaltens sowie der langfristigen Herausforderungen durch dentechnologischen Wandel sind Entscheider jedoch gut beraten, gezielt in dieZukunftsfähigkeit ihres Unternehmens zu investieren." Die Erfahrung der Pandemiehat gezeigt: "Unternehmen mit einer stark digitalisierten Wertschöpfungsketteverzeichnen in der aktuellen Situation ein überdurchschnittliches Wachstum.Damit Investitionen in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens möglich sind, isteine Kombination aus kurz- und langfristigen Sparmaßnahmen entscheidend."Schneller aus der Krise als die europäischen NachbarnViele deutsche Unternehmen kommen nach eigener Einschätzung jedoch schneller ausder Krise heraus als im europäischen Vergleich. Fast jeder vierte Befragte (24%)sieht seinen Betrieb im Übergang von einem sich erholenden zu einem