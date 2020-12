Wiesbaden (ots) - Gästeübernachtungen, Oktober 2020



33,4 Millionen Übernachtungen



-26,7 % zum Vorjahresmonat



Auch im Oktober 2020 hat sich die Corona-Krise auf den Tourismus im Inland

ausgewirkt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, gab es im

Oktober 2020 nach vorläufigen Ergebnissen 33,4 Millionen Übernachtungen in- und

ausländischer Gäste. Das waren 26,7 % weniger als im Oktober 2019.



Bei den Gästen aus dem Ausland registrierten die heimischen

Beherbergungsbetriebe 2,2 Millionen Übernachtungen. Dies entspricht einem

Rückgang von 71,0 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Mit 31,2 Millionen

Übernachtungen war die Entwicklung bei den inländischen Gästen weniger

rückläufig, dennoch sanken die Übernachtungszahlen um 17,6 % gegenüber dem

Oktober 2019.





Von Januar bis Oktober 2020 verbuchten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 286,7Millionen Übernachtungen (-33,7 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum). 256,2Millionen Übernachtungen inländischer Gäste wurden in diesem Zeitraumverzeichnet (-27,8 %). Noch deutlicher war der Einbruch bei den ausländischenGästen: 30,5 Millionen Übernachtungen bedeuteten hier ein Minus von 60,6 %.Methodische HinweiseAlle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe undPensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätzeund sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehnSchlafgelegenheiten.Detaillierte Informationen (unter anderem zu den Herkunftsländern) sind in etwa14 Tagen unter "Monatserhebung im Tourismus" verfügbar.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Tourismus,Telefon: +49 (0) 611 / 75 48 51,www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4787100OTS: Statistisches Bundesamt