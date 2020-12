LiveU ermöglicht erste 5G Sport-Übertragung per Smartphone von Sky Deutschland

Der deutsche TV-Sender nutzt die LU-Smart App zum Livestreaming eines Handballspiels über ein eigens eingerichtetes 5G Netzwerk von Telefónica O2

HACKENSACK, N.J., 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- LiveU hat mit seiner Streaming-App LU-Smart die erste 5G Multi-Cam-Übertragung im Sport-Bereich möglich gemacht, die Sky Deutschland mit Smartphones produzierte. Die Live-Produktion fand in der Flens-Arena in Flensburg statt. Für das Livestreaming eines Handball Bundesligaspiels hatte Telefonicá vor Ort extra ein Netzwerk mit dem neuen 5G Mobilfunkstandard aufgebaut. Die IP-Video-Technologie von LiveU erlaubte eine reibungslose Übertragung der Live-Aufnahmen, so dass die daheimgebliebenen Fans das gesamte Spiel in überzeugender Qualität und fast komplett verzögerungsfrei auf skysport.de verfolgen konnten.