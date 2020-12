DIFI setzt Erholung fort - Deutliche Unterschiede in den Assetklassen - Wohnen und Logistik profitieren

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt (ots) - Der Deutsche Immobilienfinanzierungsindex (DIFI) von JLL unddem ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, dervierteljährliche Stimmungsindikator für gewerbliche Immobilienfinanzierungen inDeutschland, ist im 4. Quartal 2020 zum zweiten Mal in Folge gestiegen. Miteinem Plus von 12,5 Punkten gegenüber dem Vorquartal notiert der Indexstand bei-23,5 Punkten und liegt damit nur noch geringfügig unter dem Vor-Corona-NiveauAnfang 2020 (Q1 2020: -18,5 Punkte)."In der nunmehr dritten DIFI-Umfrage nach Beginn der Corona-Krise haben sich dieEinschätzungen der befragten Experten/-innen zur Finanzierungssituation dervergangenen sechs Monate um 22,0 Punkte und damit deutlich verbessert. LeichterOptimismus gegenüber der letzten Umfrage ist auch bei der Einschätzung derFinanzierungserwartungen für die nächsten sechs Monate auszumachen: gegenüberdem 3. Quartal 2020 ist ein Plus von 3,0 Punkten zu bilanzieren", so Anke Herz ,Team Leader Debt Advisory JLL Germany. Anke Herz weiter: "Trotz dieserVerbesserungen gilt nach wie vor festzuhalten: Für die Befragten verbleiben dieaktuelle Lage genauso wie die Erwartungen im Bereich gewerblichenImmobilienfinanzierungen mit - 29,6 Punkten bzw. - 17,4 Punkten noch deutlich imnegativen Bereich."Logistik und Wohnen profitieren vom aktuellen UmfeldNach wie vor zeigen sich deutliche Unterschiede in der Einschätzung dereinzelnen Nutzungsarten. "Erfreulich dabei ist, dass die aktuelleFinanzierungssituation der Nutzungsklassen ohne Ausnahme per Saldo bessereingeschätzt wird als drei Monate zuvor", so Anke Herz . Im Einzelnen glaubenallerdings die wenigsten der Befragten, dass die Finanzierungssituation bei "Büro " und " Einzelhandel " sich verbessert hat, bei " Hotel " sogar keiner derBefragten. Frank Brückbauer , Department International Finance and FinancialManagement, ZEW - Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, führtaus: "Der jeweils verbesserte Teilsaldo der Nutzungsklassen Büro, Einzelhandelund Hotel ist größtenteils darauf zurückzuführen, dass ein bedeutender Teil derBefragten aktuell nicht mehr davon ausgeht, dass sich die Finanzierungssituationin den jeweiligen Nutzungsarten in den letzten sechs Monaten verschlechtert hat.Die Erwartungen für das kommende halbe Jahr bleiben dabei allerdings per Saldodeutlich im Minus.""Die Bereiche Wohnen und vor allem Logistik , die sich als vermeintlichkrisenfest und deswegen in der Krise als besonders relevant erweisen bzw. so