Saarbrücken (ots) -



- Französisches Entsendungsgesetz will Mindeststandards sichern

- Nachfrage nach Handwerksleistungen aus Deutschland trotz Corona hoch

- Services helfen kleinen Betrieben, bürokratische Hürden zu meistern



Frankreich will mit seinem strengen Entsendungsgesetz Lohndumping verhindern.

Die Leistungen qualitätsorientierter Handwerksbetriebe aus den grenznahen

deutschen Regionen bleiben aber trotz aktueller Corona-Regelungen sehr gefragt.

Kleine Betriebe stützen sich auf einfache Dienstleistungen, um mit den hohen

bürokratischen Hürden im Nachbarland zurechtzukommen.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Französische Bauherren und Privatleute machen sich gerade jetzt in derCorona-Krise an Renovierungen und Fassadenarbeiten", beobachtet MartinNiederländer aus dem saarländischen Kleinblittersdorf. Sein kleiner Betrieb mitacht Mitarbeitern führt in Frankreich Trockenbau sowie Maler- undVerputzarbeiten durch. "Unsere Qualität als deutscher Handwerksbetrieb sprichtsich herum, wir werden immer öfter von Frankreich aus angesprochen." Würde der29-jährige Meister mehr Fachkräfte finden, könnte er derzeit ...... sogar nochmehr Aufträge annehmen. So helfen auf den Baustellen jetzt sogar der Vater unddie Mutter, eine der ersten Malermeisterinnen im Saarland, die Aufträge derHäuslebauer aus Lothringen abzuarbeiten."Die Corona-Regelungen sind nicht mehr das entscheidende Hindernis, um imgrenznahen Frankreich aktiv zu werden," berichtet Niederländer. Noch im Frühjahrmussten seine Teams die beiden einzigen offenen Grenzübergänge passieren. Jetztsind die Grenzen offen. Auf den Baustellen in Frankreich gilt auch fürNiederländer und seine Mitarbeiter die Maskenpflicht.Das größte Hindernis für Handwerker bei der Annahme von Aufträgen ist ein ganzanderes: das französische Entsendungsgesetz. Seine strengen Regelungen sollendie sozialstaatlichen Regelungen wie die 35-Stunden-Woche schützen undLohndumping verhindern. Die Billig-Konkurrenz, vor allem aus Osteuropa, spürennicht nur die französischen Handwerksbetriebe, sondern auch ihre deutschenKollegen, wie Martin Niederländer bestätigt.Viel "Papierkram" in französischer SpracheVor die Tätigkeit in den Grenzregionen hat das französischen Entsendungsgesetzdamit einige Hürden gesetzt. "Das ist schon eine ziemliche Menge Papierkram, derda verlangt wird, und dann auch noch in französischer Sprache", klagt MartinNiederländer. Vielen Betrieben erscheint der bürokratische Aufwand für Projektein Frankreich als zu kompliziert und aufwendig.Für die SIPSI, wie die Deklaration an das französische Arbeitsministeriumabgekürzt wird, sind umfangreiche Dokumente fällig: Informationen zur Baustelle,