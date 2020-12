Als wäre der Kessel in zwei Jahren grün (FOTO)

Holzminden (ots) - Grüner Wasserstoff ist wichtig für die Energiewende. Nicht

jedoch in der Gebäudeheizung. Das bestätigt die aktuelle Studie von Agora

Energiewende "Klimaneutrales Deutschland". Haustechnikhersteller Stiebel Eltron

fordert eine bessere Aufklärung der Verbraucher



"Kein vernünftiger Mensch hobelt sich Trüffel in den Kamillentee", ist Henning

Schulz, Pressesprecher des Haustechnikherstellers Stiebel Eltron, überzeugt. Das

ist zu teuer und ein geschmackliches Highlight sei auch nicht zu erwarten. Diese

menschliche Vernunft vermisse er in der aktuellen Diskussion zum Thema

"Wasserstoff". "Warum sollte man das, was sowieso zu wenig vorhanden ist, auf

ineffiziente Weise verheizen?" Zumal funktionierende Verfahren zur ökologischen

Wärmeerzeugung am Start seien...







wichtige Rolle - darüber besteht weitgehender Konsens. "Schließlich bietet er

einen weiteren Weg zur Dekarbonisierung", bestätigt Henning Schulz,

Pressesprecher des Haustechnikherstellers Stiebel Eltron. "Nur eben nicht

überall."



Strom aus der Wüste?



Wenn heute einem Häuslebauer versichert werde, er könne getrost einen Gaskessel

einbauen lassen, denn in spätestens zwei Jahren würde dieser mit grünem

Wasserstoff gespeist werden, weiß Schulz: "Das wird nicht passieren."



Um umweltfreundlichen Wasserstoff zu erzeugen, brauche man große Mengen

Ökostrom. Wegen deutlich geringerer Stromkosten und höherer Volllaststunden in

klimatisch günstigen Ländern wie Nordafrika ist der Wasserstoff-Import

ökonomisch zwar attraktiv. Das Fraunhofer Institut schätzt die Kosten für

synthetische Kraftstoffe jedoch deutlich höher ein als die heutiger fossiler

Kraft-/Brennstoffe - selbst beim Import aus attraktiven Regionen. Zudem werden

vorwiegend die Herstellerkosten betrachtet, daraus lassen sich aber keine

direkten Marktpreise ableiten. Denn diese basieren auf Grenzkosten plus

Aufschlägen für Steuern, Gewinn, Vertrieb oder sogar Knappheit. Dies führt zur

Gefahr, den tatsächlichen Marktpreis deutlich zu unterschätzen und daraus

falsche Politikempfehlungen abzuleiten.



Das Erzeugungspotenzial für grünen Wasserstoff in Deutschland hat das Fraunhofer

Institut auf 50 bis 150 TWh begrenzt und ist sich sicher: Damit ist der

prognostizierte Bedarf für 2050 nicht annähernd zu decken. Aber auch im Ausland

wird sich allein Aufbau von Produktionsanlagen und der Transportinfrastruktur

für große Wasserstoff-Mengen wohl bis 2030 hinziehen.



Die Option, grünen Wasserstoff aus sonnenverwöhnten Wüstenregionen zu



