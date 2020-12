Royal Helium gibt Erhöhung seiner Privatplatzierung auf 5 Millionen Dollar bekannt

SASKATOON, SASKATCHEWAN – (Cision – 9. Dezember 2020) Royal Helium Ltd. („Royal“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: RHC) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen und ein Agentenkonsortium unter der Leitung von Cormark Securities Inc. (zusammen die „Agenten“) sich darauf geeinigt haben, das Volumen der am 30. November 2020 angekündigten Mindestplatzierung wegen des regen Interesses auf Seiten der institutionellen Investoren und Privatanleger auf 5,0 Millionen Dollar zu erhöhen. Andrew Davidson, President und CEO von Royal, erklärt: „Wir sind mit dem Erstinteresse an unserer Finanzierung sehr zufrieden und denken, dass die Steigerung des Platzierungsvolumens dem Unternehmen mehr Flexibilität bei der Weiterentwicklung seines Bohrprogramms und der laufenden Exploration im Projekt Climax und auch in unseren anderen Heliumkonzessionsgebieten bieten wird.“

In Verbindung mit der Steigerung des Platzierungsvolumens hat Royal auch die Rahmenbedingungen der Platzierung überarbeitet. Es wird ein Preis von 0,22 Dollar pro Einheit (die „Einheit“) festgesetzt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und der Hälfte eines ganzen Stammaktienkaufwarrants. Die Ausübung hat innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschluss der Platzierung zum Preis von 0,35 Dollar zu erfolgen. Alle ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten.

Das Unternehmen hat den Agenten eine Option gewährt, die – nach Ermessen der Agenten – entweder zur Gänze oder in Teilen innerhalb von 48 Stunden vor dem Abschluss der Platzierung ausgeübt werden kann und zum Kauf von zusätzlichen Einheiten im Ausmaß von maximal 4.550.000 Einheiten gemäß Angebot und zu den gleichen Bedingungen bzw. zum gleichen Preis wie die im Rahmen der Platzierung verkauften Einheiten berechtigt.

Die Platzierung ist an bestimmte Bedingungen gebunden, zu denen unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden sowie weiterer Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange („TSXV“), zählt. Die Platzierung soll planmäßig am bzw. um den 22. Dezember 2020 abgeschlossen werden.