JEFFERIES belässt NOVARTIS AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Novartis von 105 auf 100 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Peter Welford überarbeitete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Prognosen für den europäischen Pharmasektor und bleibt mit Blick auf das robuste Wachstum für die Branche positiv gestimmt. Bei Novartis könnten die Gewinnerwartungen (EPS) am Markt angesichts der steigenden Margen des Konzerns weiter anziehen. Auch für den Blockbuster Cosentyx bleibt er positiv gestimmt. Zudem sollten gute Nachrichten aus Arzneistudien wieder mehr Vertrauen bei den Anlegern aufbauen können./tav/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2020 / 12:28 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2020 / 12:28 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.