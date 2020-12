BERLIN (dpa-AFX) - Die deutsche Konjunktur wird nach Einschätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) durch die zweite Infektionswelle in der Corona-Pandemie erneut ausgebremst. "Die Hoffnung auf eine moderate zweite Corona-Welle hat sich längst zerschlagen", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher am Donnerstag bei der Veröffentlichung des Konjunkturausblicks für 2021 auf einer Online-Veranstaltung in Berlin. Sollten sich die Corona-Einschränkungen noch bis in den Frühling hinziehen, sei eine noch tiefere Wirtschaftskrise möglich, warnte das Forschungsinstitut.

Die DIW-Experten gehen davon aus, dass die deutsche Wirtschaftsleistung zum Jahresende erneut schrumpfen wird. Für die Monate Oktober bis Dezember rechnet das DIW mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Quartalsvergleich um 0,5 Prozent. Für das Gesamtjahr 2020 gehen die Forscher von einem Einbruch der Wirtschaftsleistung um 5,1 Prozent aus. Im kommenden Jahr sei dann mit einer kräftigen Erholung und einem Wachstum von 5,3 Prozent zu rechnen.