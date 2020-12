Euro weiterhin mit Aufwärtspotenzial, Pfund muss sich indes Brexit Dilemma stellen. Die kommenden Tage werden für das Pfund Sterling entscheidend sein. Fokus im Euro heute auf EZB Entscheid.

Das Pfund gab alle vorigen Gewinne wieder ab und rutschte zurück unter 1.34. Sterlings Kursbewegung orientierte sich an dem Abwärtstrendkanal, welcher sich auf kurzfristigen Zeitebenen ausbildete (siehe unsere Analyse vom Mittwoch). Sollte dieser noch intakt bleiben, könnten Aufwärtsbewegungen vorerst bis 1.3450 begrenzt bleiben, vorausgesetzt es bleibt in den nächsten zwei Tagen bei keinem Brexit Durchbruch.

Heute werden sich alle Augen auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank und auf die Reaktion des Euros darauf richten. Die EZB wird ihre Entscheidung um 13:45 Uhr in Frankfurt bekanntgeben und EZB Präsidentin Christine Lagarde wird 45 Minuten später eine virtuelle Pressekonferenz halten.

Es wird erwartet, dass die Währungshüter ihr Pandemie Rettungspaket um weitere 500 Milliarden Euro aufstocken werden und dieses bis mindestens bis zum Ende 2021 laufen lassen werden. Der Zinssatz wird erwartungsgemäß unangetastet bei -0,5% bleiben.

Ein Risiko ist der aktuell hohe Kurs des Euros, welcher Exporte aus dem Währungsblock weniger wettbewerbsfähig macht und die Inflation dämpft, weil Importe billiger werden. Die EZB hat oft betont, dass sie nicht nur den reinen Wechselkurs im Fokus habe, dennoch könnte die Zentralbank versuchen die Rhetorik so zu wählen, dass die Aufwärtstendenz des Euros eingedämmt wird.

Unterm Strich sei gesagt, dass eine expansive Gelpolitik die Währung normalerweise schwächen würde, jedoch stehen die Chancen heute eher zugunsten einer Fortführung der Rally im Euro.

Trader im EUR/USD haben jüngst ein vorsichtigeres Vorgehen gewählt was ersichtlich ist in der Konsolidierung des Euros nach dem Hoch von 1.2177 (siehe Abwärtstrendkanal in unserer Analyse vom Mittwoch). Dennoch bedeutet die Pause in der Euro Rally nicht, dass die Rally gleich beendet ist. Technisch gesehen, erstreckt sich der kurzfristige Abwärtstrendkanal bzw. Bullen Flagge von 1.2130 bis 1.2040 und wir werden unseren Fokus auf Ausbrüche ober- bzw. unterhalb jener Bereiche haben.

