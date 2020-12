Die Klimaberichterstattung börsennotierter Unternehmen hat viel Luft nach oben

Düsseldorf (ots) - PwC-Analyse: 95 Prozent der untersuchten börsennotiertenUnternehmen in der DACH-Region berichten über Klimathemen / Häufig fehlt jedochkonkrete Roadmap zur Messung und Erreichung der kommunizierten Klimaziele / PwCzeichnet Deutsche Telekom , Continental, Evonik und Lenzing für ihre gelungeneKlimaberichterstattung mit dem "Building Public Trust Award" ausDie gute Nachricht vorweg: Mehr als 95 Prozent der börsennotierten Unternehmenin Deutschland, Österreich und der Schweiz berichten mittlerweile überKlimathemen. Die schlechte Nachricht: Angesichts der gewaltigenHerausforderungen, die der Klimawandel mit sich bringt, lassen die Tiefe undQualität der Klimaberichterstattung zu wünschen übrig. So kommunizieren diemeisten Unternehmen zwar über ihre Klimaziele, aber nur wenige haben einenkonkreten Plan mit Meilensteinen und einer Roadmap entwickelt, der im Detailbeschreibt, wie sie diese Ziele erreichen und die Fortschritte messen wollen.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine PwC-Studie, für die die Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsgesellschaft die Klimaberichterstattung von 130 Unternehmen imdeutschen DAX 30 und MDAX sowie im österreichischen ATX 20 und im Schweizer SMI20 analysiert hat."Der Klimawandel ist die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts und dasbeherrschende Thema in Politik und Gesellschaft. Umso enttäuschender ist es,dass die Klimaberichterstattung börsennotierter Unternehmen dieser Bedeutungnoch nicht gerecht wird. Der Wille, sich mit dem Klimawandel auseinanderzusetzenist zwar da, aber bei der Umsetzung bzw. transparenten Darstellung derFortschritte hapert es zuweilen noch", kommentiert Nicolette Behncke, Partnerinund Expertin für Sustainability-Reporting und -Assurance bei PwC Deutschland.Klimaszenarioanalysen selten genutztMehr als zwei Drittel der Unternehmen berichten über klimabezogene Risiken. DieChancen, die sich aus Klimaveränderungen ergeben können, werden aber bisher nurvon etwa der Hälfte der untersuchten Unternehmen betrachtet. Und nur weniger alsjedes fünfte Unternehmen (18 Prozent) nutzt im Reporting Klimaszenarioanalysen,um zu zeigen, wie klimabedingte Risiken und Chancen identifiziert und gesteuertwerden."Obwohl es mittlerweile viele konkrete Anhaltspunkte und Methoden gibt, wieUnternehmen extern über ihre Klimaauswirkungen berichten können, zeigt unsereAnalyse: Insbesondere der Umgang mit Klimarisiken und -chancen steckt beizahlreichen Unternehmen noch in den Kinderschuhen", so die Einschätzung vonNicolette Behncke.Klarheit über das Erreichen der kommunizierten Ziele und über die Kennzahlen für