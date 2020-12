DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

USU Chatbot ist Hauptdarsteller in „Welt der Wunder'



10.12.2020 / 11:25

Neue Serie "Digital World" zeigt Potenziale der Digitalisierung im Kundenservice



Möglingen, 10. Dezember 2020. Digitale Technologien bestimmen immer mehr unseren Alltag. Sie verändern die Arbeitswelt und Kommunikation von Menschen und Unternehmen. Zum Beispiel revolutionieren intelligente Online-Dialogsysteme, sogenannte Chatbots, den modernen Kundenservice. Das neue Format "Digital World" des TV-Wissenschaftsmagazins "Welt der Wunder" greift in der aktuellen Folge das Thema "Chatbots" auf. Am Beispiel des von USU entwickelten Chatbots wird anschaulich geschildert, welche Chancen die Digitalisierung von Services konkret bietet. Die TV-Ausstrahlung ist für den 13. Dezember 2020 um 20:15 Uhr geplant. Online ist der Beitrag bereits jetzt verfügbar unter https://bit.ly/39YGXSc .