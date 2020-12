Scale 30: Formycon mit Covid-19-Blocker

Der Scale®30 Kurs-Index markierte heute ein neues Allzeithoch. Katalysator war vor allem die Aktie von Formycon, die zweistellig zulegt. Das Unternehmen aus Martinsried bei München gab bekannt, dass ein SARS-CoV-2 Blocker die Infektion vollständig verhindert. Allerdings sind noch klinische Studien notwendig und mit einer Zulassung wird frühestens Ende 2022 gerechnet.

Im März 2017 hat die Deutsche Börse für kleine und mittelgroße Unternehmen das Börsensegment Scale geschaffen. Voraussetzung für eine Aufnahme in das Scale Segment sind unter anderem eine Unternehmenshistorie von mindestens zwei Jahren und eine Mindestmarktkapitalisierung von 30 Mio. Euro. Aktuell sind 46 Unternehmen im Scale-Segment enthalten. Der Scale® 30-Index enthält die 30 liquidesten Aktien, die im Börsensegment Scale für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) gelistet sind. Entscheidend für die Aufnahme in den Scale® 30-Index sind die Orderbuchumsätze an den Handelsplätzen Xetra und Börse Frankfurt. Die Gewichtung im Scale® 30-Index erfolgt nach Marktkapitalisierung. Vierteljährlich wird die Zusammensetzung überprüft und gegebenenfalls angepasst. Aktuell zählen neben Formycon auch Unternehmen wie 2G Energy, Cyan, IBU-tec und Vectron Systems. Die Teilnahme an der Wertentwicklung des Index über das Zertifikat erfolgt eins zu eins, das schließt auch die Teilnahme an einer negativen Entwicklung mit ein. Technisch bildet der Scale® 30-Index einen Aufwärtstrend und markierte heute ein neues Allzeithoch. Auf der Unterseite findet der Scale30 Kursindex im Bereich von 1.190 Punkten eine Unterstützung.

Scale 30-Index in Punkten; Tageschart

Betrachtungszeitraum: 17.03.2017 (Start der Indexberechnung) – 09.12.2020. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Thomson Reuters



Investmentmöglichkeiten

Index-Zertifikat auf den Scale®30-Kursindex

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert Scale®30 Kursindex ISIN/WKN HX5Q1M / DE000HX5Q1M1 Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 0,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 138,21 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rück­zahlungsbetrag zurückzuzahlen. Stand: 09.12.2020, 11:00 Uhr

