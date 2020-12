DE30: US-Ausverkauf an US-Börsen wird ignoriert

++ Europäische Märkte notieren leicht höher ++ DE30 könnte nochmals das Corona-Hoch testen ++ HalloFresh legt nach Anhebung des Ausblicks für das Gesamtjahr zu ++



Trotz des starken Tech-Ausverkaufs an den US-Börsen und der schwachen asiatischen Sitzung konnten die europäischen Indizes am Donnerstagmorgen leicht zulegen. Das Ausmaß der Gewinne in Westeuropa ist jedoch recht gering. Die Investoren warten auf Hinweise vom EU-Gipfel, ob der Haushalt und der Wiederaufbaufonds genehmigt werden (Polen und Ungarn haben Berichten zufolge gestern einen Kompromiss mit Deutschland erzielt). Abgesehen davon wird erwartet, dass die EZB im Laufe des heutigen Tages eine Ausweitung der Anleihenkäufe ankündigt.

Quelle: xStation 5

Der DE30 scheiterte gestern erneut am Corona-Hoch. Der Index testete die Widerstandszone bei 13.450 Punkten, schaffte es aber nicht, diese zu durchbrechen und zog sich zurück. Allerdings sind heute einige Käufe zu beobachten, sodass ein weiterer Test in naher Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann. Sollten wir einen Durchbruch über den oben erwähnten Bereich von 13.450 Punkten sehen, könnten die Bullen das Niveau von Anfang 2020 bei 13.650 Punkten anstreben, das auch mit der 127,2% Fibonacci-Extension des Ausverkaufs vom Oktober gekennzeichnet ist. Beachten Sie, dass dieses Niveau nur einen Hauch unter dem Allzeithoch vom Februar bei etwa 13.800 Punkten liegt. Sollte es dem DE30 andererseits nicht gelingen, neue Corona-Hochs zu erreichen und eine Korrektur einzuleiten, ist der 13.000-Punkte-Bereich die erste Unterstützung, die man im Auge behalten sollte.

DE30-Mitglieder um 10:42 Uhr. Quelle: Bloomberg



Unternehmensnachrichten

HelloFresh (HFG.DE) notiert heute höher, nachdem das Unternehmen beschlossen hat, die Prognose für das Gesamtjahr anzuheben. Der Fertiggericht-Hersteller erwartet für das Gesamtjahr ein Umsatzwachstum von 107 bis 112%, gegenüber 95 bis 105% in der vorherigen Prognose. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 12,5 und 13,5% liegen, gegenüber 11,4 bis 12,8%. Für 2021 wird ein Umsatzwachstum zwischen 20 und 25% erwartet.

Die Lufthansa (LHA.DE) kündigte an, dass sie Anfang Januar einen Transportdienst für Covid-Impfstoffe einführen werde.

Einem Bloomberg-Bericht zufolge prüft die BASF (BAS.DE) Optionen für den Verkauf einiger ihrer Chemieaktiva in den Vereinigten Staaten. Der Erlös aus dem Verkauf könnte rund 400 Millionen Dollar erreichen.

Die Deutsche Telekom (DTE.DE) gab gestern bekannt, dass sie die seit sieben Jahren bestehende Partnerschaft mit Microsoft im Rahmen der Cloud-Initiative erweitert habe.



Einschätzungen von Analysten:

Vonovia (VNA.DE) wurde bei der Société Générale zum Kauf empfohlen (Kursziel: 68,10 Euro)

wurde bei der Société Générale zum Kauf empfohlen (Kursziel: 68,10 Euro) Die Deutsche Wohnen (DWNI.DE) wurde bei der Société Générale zum Kauf empfohlen (Kursziel: 44,30 Euro)

HelloFresh (HFG.DE) legt nach der Veröffentlichung des aktualisierten Ausblicks für das Gesamtjahr zu. Die Aktie versucht, die Widerstandszone bei 52,50 Euro zu überwinden, die die letzte Hürde auf dem Weg zum Allzeithoch bei etwa 56,30 Euro darstellt. Quelle: xStation 5



0% Kommission auf echte Aktien und ETFs bei XTB

Mehr als 2.000 Aktien aus aller Welt mit 0% Kommissionen bei monatlichen Umsätzen bis 100.000 EUR. Kostenfreier Zugang zu Realtime-Kursen, intuitive Handelsplattform, fortschrittlicher Aktien-Scanner, persönlicher Betreuer, diverse Ausbildungsmaterialien und mehr. Starten Sie noch heute oder testen Sie kostenfrei den Aktienhandel bei XTB. Weitere Informationen erhalten Sie hier.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.