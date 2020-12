Gibt die Facebook-Aktie in den nächsten Wochen auf 250 USD nach, dann werden Short-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

„Nach der Ausbildung eines Crash-Tiefs bei 137,10 USD im März konnte die Facebook-Aktie ihren langfristigen Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Bis auf ein im August verzeichnetes neues Rekordhoch bei 304,67 USD haussierte das Papier, bevor es in den Korrekturmodus überging. Nach einer ersten dynamischen Abwärtswelle bis auf 244,13 USD arbeitete sich die Notierung schwunglos bis auf 297,38 USD zurück und bewegt sich nun seit einigen Wochen seitwärts unterhalb dieser Marke. Die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Abwärtswelle in Richtung 234,89-236,84 USD ist derzeit erhöht.

Preislich bedarf es hierfür jedoch einer Bestätigung in Gestalt einer nachhaltigen Verletzung der nächsten Unterstützungszone bei 268,79-271,01 USD sowie des Reaktionstiefs bei 264,53 USD. Potenzielle Zwischenziele lauten dann 257,34 USD und 244,13 USD. Mit Blick auf die Oberseite ist die Widerstandszone bei 291,78-294,03 USD kritisch. Ein dynamischer Anstieg darüber per Tagesschluss wäre kurzfristig bullish zu werten und könnte die Rally zeitnah in Richtung 297,38 USD, 304,67 USD und eventuell 307-313 USD ausdehnen.“

Wer beim aktuellen Aktienkurs von 274,76 USD von einem Kursrückgang auf die Zielzone im Bereich von 250 USD ausgeht, könnte eine Investition in Short-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Put-Optionsschein mit Basispreis bei 270 USD

Der J.P.Morgan-Put-Optionsschein auf die Facebook-Aktie mit Basispreis bei 270 USD, Bewertungstag 19.2.21, BV 0,1, ISIN: DE000JJ110G5, wurde beim Aktienkurs von 274,76 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,21 USD mit 1,39 – 1,40 Euro gehandelt.

Gibt die Facebook-Aktie in spätestens einem Monat auf 250 USD nach, dann wird sich der handelbare Preis des Puts auf etwa 2,21 Euro (+58 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Put mit Basispreis und KO-Marke bei 299,71 USD

Der SG-Open End Turbo-Put auf die Facebook-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 299,71 Euro, BV 0,01, ISIN: DE000SB8QNW2, wurde beim Aktienkurs 274,76 USD mit 0,21 – 0,22 Euro gehandelt.

Bei einem Kursrückgang der Facebook-Aktie auf 250 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Puts – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darüber hinaus ansteigt - auf 0,41 Euro (+86 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Facebook-Aktien oder von Hebelprodukten auf Facebook-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.