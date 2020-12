MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Verkauf des Waferherstellers Siltronic an den taiwanesischen Konkurrenten Globalwafers ist in trockenen Tüchern. Zumindest aus Sicht des Managements der beteiligten Unternehmen, einige Marktbeobachter warnten jedoch bereits vor einem Scheitern.

Die Unternehmen hätten wie Ende November in Aussicht gestellt eine Fusionsvereinbarung unterschrieben, wonach Globalwafers 125 Euro je Aktie des MDax -Konzerns zahlt. Das teilten die Unternehmen bereits am Mittwochabend in München mit. Der Verkauf soll - die behördliche Genehmigung vorausgesetzt - in der zweiten Hälfte des kommenden Jahres abgeschlossen werden, hieß es zudem.