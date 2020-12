Nürnberg (ots) - Eine immowelt Analyse der Angebotsmieten in den Stadtteilen von

Berlin, Hamburg, München und Köln zeigt:



- München: Höchste Preise in Altstadt-Lehel - großer Abstand zu den anderen

untersuchten Städten

- Berlin: Tiergarten ist der teuerste Stadtteil, knapp vor Schmargendorf und

Prenzlauer Berg

- Hamburg: Viel Neubau und hoher Wohnstandard - Hafencity katapultiert sich an

die Spitze

- Köln: Preisniveau deutlich niedriger als in den anderen Metropolen



Wer in den angesagten Stadtvierteln wohnen will, zahlt dafür meistens einen

hohen Preis. Wie hoch dieser ist, unterscheidet sich aber stark von Stadt zu

Stadt. Das zeigt eine immowelt Analyse der Angebotsmieten für die 4 deutschen

Millionenstädte Berlin, Hamburg, München und Köln. Mit großem Abstand an der

Spitze der teuersten Viertel ist München: Alle untersuchten Stadtteile liegen

preislich über den teuersten Gegenden der anderen Städte. Schwabing-Freimann ist

mit einem mittleren Mietpreis von 23,00 Euro pro Quadratmeter beispielsweise 42

Prozent teuer als der Hamburger Nobelkiez Hafencity (16,30 Euro) und sogar 53

Prozent teurer als das Berliner Szeneviertel Kreuzberg (15,00 Euro).









Die höchsten Preise zahlen Münchner Mieter in Altstadt-Lehel. Wohnungen werden

rund um den Marienplatz und dem Englischen Garten im Median für 23,20 Euro pro

Quadratmeter angeboten. Die Kombination aus Naherholung und Zentrumslage machen

den Stadtteil so teuer. Zudem treibt die große Anzahl von luxussanierten

Altbauten mit Mieten im mittleren vierstelligen Bereich den Preis nach oben. Die

Folge: In der Regel können sich dort nur noch die Besserverdiener Wohnraum

leisten. Gleiches gilt auch für das nördlich der Innenstadt gelegenen

Schwabing-Freimann (23,00 Euro) und Schwabing-West (22,80 Euro), wo die Mieten

nur marginal günstiger sind. Dahinter folgen Ludwigvorstadt-Isarvorstadt (22,50

Euro) und Au-Haidhausen (21,70 Euro).



Berlin: Tiergarten auf Platz 1, Kreuzberg auf Platz 6



Ähnlich wie in München hat auch in Berlin das Viertel die höchsten Mieten, in

dem trotz zentraler Lage viel Grünfläche vorhanden ist. Mit Angebotsmieten von

16,00 Euro pro Quadratmeter belegt Tiergarten Platz1 der teuersten Viertel

Berlins. Mit Schmargendorf (15,50 Euro) folgt ein Stadtteil, der zwar zu den

Randbezirken zählt, aufgrund der Nähe zur Dahlemer Wiese und der Havel aber

beliebt bei Familien ist. In der Folge entstanden dort zahlreiche

Neubauwohnungen, die für die hohen mittleren Mieten verantwortlich sind. Genauso

teuer wie Schmargendorf sind auch das Szeneviertel Prenzlauer Berg und Mitte. Seite 2 ► Seite 1 von 2



