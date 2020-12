Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

DGAP-News The NAGA Group AG: Wachstum hält an, Rekord-Transaktionen und Volumen im lfd. Q4. Hauck & Aufhäuser nimmt Coverage auf und stuft NAGA mit dem Rating 'KAUFEN' und einem Kursziel von EUR 5,90 ein. DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Produkteinführung The NAGA Group AG: Wachstum hält an, Rekord-Transaktionen und Volumen im lfd. Q4. Hauck & Aufhäuser nimmt Coverage auf und stuft NAGA mit dem Rating 'KAUFEN' und einem …