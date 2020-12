Entain plc, Muttergesellschaft von bwin, kündigt umfassende Maßnahmen und Investitionen in Deutschland für verantwortungsvolles Glückspiel an (FOTO)

London (ots) -



- Entain Foundation stellt umfassende finanzielle Mittel für Projekte im Bereich

des verantwortungsvollen Spiels in Deutschland zur Verfügung

- Dr. Michael Auer, Mitglied der Wissenschaftlichen Leitung der Forschungsstelle

Glücksspiel an der Universität Hohenheim, soll Spielerschutz von Entain weiter

optimieren



Entain plc (früher: GVC Holdings PLC), die globale Sportwetten- und

Gaming-Gruppe, zu deren Marken Ladbrokes, Coral, bwin, Sportingbet, partypoker

und BetMGM (ein Joint Venture mit MGM Resorts in den USA) gehören, hat die erste

von mehreren Initiativen vorgestellt, die ihre Nachhaltigkeitscharta in

Deutschland unterstützen sollen. Die Charta wurde am 12. November als Teil der

neuen strategischen Ausrichtung von Entain bekannt gegeben. Sie beruht auf

Nachhaltigkeit und Wachstum.







Unternehmen sein Wachstum in den nächsten 3 - 5 Jahren beschleunigen will. Diese

soll maßgeblich getrieben werden durch die Expansion in den USA, dem Eintritt in

neue Märkte, dem Wachstum in ihrem Kerngeschäft sowie mit neuen Zielgruppen.

Entain, die mit zweistelligem Wachstum in ihrem Online-Geschäft in 19

aufeinanderfolgenden Quartalen eine solide Erfolgsbilanz vorweisen kann, hat

sich mit einer neuen Nachhaltigkeitscharta verpflichtet, führend im Bereich

verantwortungsvolles Glücksspiel zu sein. Darin verpflichtete sich das

Unternehmen, sich nur noch auf regulierte Märkte zu konzentrieren und seine

eigene Technologie zu nutzen, um den Spielerschutz zu erhöhen.



Das neue Paket, das am ersten Handelstag des Unternehmens unter seinem Namen

Entain plc angekündigt wurde, legt einen besonderen Schwerpunkt auf Deutschland.

Dort hat das Unternehmen vor kurzem für bwin sowie für drei weitere

Sportwetten-Marken mehr Sportwettenlizenzen als jeder andere globale Anbieter

erhalten.



Umfassende finanzielle Mittel für die Aktivitäten der Entain Foundation in

Deutschland



Die GVC Global Foundation firmiert ab dem 10. Dezember unter dem Namen Entain

Foundation. Diese Stiftung wird zukünftig Aktivitäten zur Stärkung des

verantwortungsvollen Glücksspiels finanzieren, das eine seiner

Hauptverpflichtungen ist.



In Deutschland wird die Entain Foundation bestehende Projekte mit einem Fokus

auf Sportintegrität fortführen und weitere Aktivitäten rund um das

verantwortungsvolle Glücksspiel initiieren. 2019 hat die Entain Foundation das

Deutsche Forum für Integrität im Sport ins Leben gerufen, um eine stärkere

Aufmerksamkeit für Sportintegritätsprogramme in den deutschsprachigen Ländern zu

schaffen. Das erste Forum fand 2019 in Kooperation mit dem Fußballbundesligisten Seite 2 ► Seite 1 von 2



