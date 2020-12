Düsseldorf (ots) - Kearney-Studie: Finanzinvestoren könnten die Gewinner der

Covid-Krise werden, zirkuläres Wirtschaften wird die Zukunft bestimmen.



"2019 und 2020 waren zwei sehr ungewöhnliche Jahre für die Chemiebranche",

erklärt Thomas Rings, Partner bei der Managementberatung Kearney. "Nach dem

Absturz des Transaktionsvolumens in 2018 scheint es sich 2019 auf den ersten

Blick leicht erholt zu haben. Allerdings zeigt sich bei genauerer Betrachtung

eine weitere Abkühlung, die voraussichtlich bis 2021 andauern wird. Über die

Auswirkungen der Pandemie hinaus fehlt es an attraktiven großen

Übernahmeobjekten, der Markt ist leergefegt und die Firmen setzen mehr auf

Konsolidierung mit kleineren Transaktionen statt auf Größe. Ein Trend, der auf

lange Sicht vieles in der Chemiebranche ändern wird und sich in Europa als

zentrales Deal-Motiv abzeichnet, ist zirkuläres Wirtschaften."







in der Chemiebranche und hat auch in diesem Jahr wieder den globalen Chemicals

Executive M&A Report 2020 veröffentlicht. Der Report gibt einen Rückblick und

einen Ausblick auf Transaktionen in der Chemieindustrie. Er stützt sich auf

Untersuchungen abgeschlossener und angekündigter Deals sowie eine Umfrage von

globalen Führungskräften aus Industrie, Investment Banking und

Private-Equity-Häusern.



Obwohl das Deal-Volumen 2019 auf den ersten Blick gegenüber dem Niveau von 2018

leicht gewachsen ist, kann man nicht vom einem Aufwärtstrend sprechen: 2019 lag

der Wert bei 318 Mrd. US-Dollar, doch allein 124 Mrd. Dollar gehen auf das Konto

des Mega-Deals von Saudi-Aramco-SABIC und den Dow-Dupont-Spin-off. Rechnet man

diese beiden Deals heraus, liegt man nur noch bei 194 Mrd. US-Dollar und damit

weit unter dem Vorjahres-Wert von 294 Mrd. US-Dollar.



Das Volumen 2020 wird voraussichtlich erheblich durch die wirtschaftlichen

Auswirkungen der Pandemie beeinflusst sein: Hochgerechnet auf das ganze Jahr ist

ein deutlicher Abschwung zu erwarten.



Die durchschnittliche Transaktionsgröße ist im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich

zum Vorjahr erneut um circa ein Drittel geschrumpft und liegt nur noch bei 118

Millionen US-Dollar.



Rings und die Co-Autoren der Studie machen nicht allein die Pandemie für die

Abkühlung des M&A-Marktes verantwortlich. Es stehen nur noch wenige große

Übernahmeziele zur Verfügung, so dass vor allem kleine Deals das M&A-Geschehen

bestimmen. Und auch in Zukunft zeichnen sich eher keine großen Transaktionen ab.

"Zusammen mit der Pandemie sehen wir einen doppelt negativen Effekt" sagt Thomas

Rings: "Kleinere Volumina bei allgemein sehr abgeschwächter Dynamik im Markt." Seite 2 ► Seite 1 von 3



