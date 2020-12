DEVK Lebensversicherungsverein hält Überschussbeteiligung auf hohem Niveau (FOTO)

Köln (ots) - Am Kapitalmarkt sind die Zinsen niedrig. Trotzdem bleibt die

Überschussbeteiligung beim DEVK-Lebensversicherungsverein 2021 stabil: Sie

beträgt 2,7 Prozent. Hinzu kommen weitere Überschüsse, die die Gesamtverzinsung

auf über 3 Prozent erhöhen können. Für Verträge der DEVK Allgemeine Leben AG

gibt es 2,2 Prozent und eine Gesamtverzinsung von bis zu 2,6 Prozent.



Seit gut zehn Jahren machen die niedrigen Zinsen am Kapitalmarkt

Lebensversicherern und ihren Kunden zu schaffen. Das betrifft den Großteil der

deutschen Bevölkerung, denn im Durchschnitt besitzt jeder Einwohner einen der

laut GDV insgesamt 82,8 Millionen Lebensversicherungsverträge (Stand: 2019). Die

laufende Verzinsung für diese Policen ist über die Jahre kontinuierlich

gesunken. Die Kapitalanleger haben es schwer. Inzwischen verlangen immer mehr

Banken sogar Strafzinsen für höhere Guthaben. In solchen Zeiten sind sichere

Renditen über zwei Prozent eine gute Nachricht für alle, die finanziell fürs

Alter vorsorgen wollen.









Entgegen dem Branchentrend hatten die DEVK-Lebensversicherer 2019 ihre

Überschussbeteiligung für Kapital- und Rentenversicherungen erhöht - um bis zu

0,3 Prozent. 2020 blieb die Gesamtverzinsung für die mehr als 1,2 Millionen

DEVK-Verträge stabil. Der DEVK-Lebensversicherungsverein hält das hohe Niveau

von 2,7 Prozent auch noch im kommenden Jahr, während die DEVK Allgemeine Leben

AG 2021 ihre laufende Verzinsung um 0,3 Prozent anpasst: von 2,5 auf 2,2

Prozent. Nutznießer und Mitglieder des Vereins sind v.a. Beschäftigte, die im

Verkehrsmarkt arbeiten - z.B. Mitarbeiter der Deutschen Bahn. Die DEVK

Allgemeine Leben AG steht allen Privatkunden offen.



Bis zu 3 Prozent Gesamtverzinsung



DEVK-Chef Gottfried Rüßmann freut sich für die Mitglieder und Kunden: "Obwohl es

schwer ist, im Niedrigzinsumfeld Rendite zu erwirtschaften, erhalten unsere

Versicherten wieder eine hohe Überschussbeteiligung." Die laufende Verzinsung

der DEVK-Lebensversicherer liege deutlich über dem zu erwartenden Marktschnitt,

so der Vorstandsvorsitzende. Zusätzlich zur laufenden Verzinsung erhalten

DEVK-Versicherte die Schlussüberschussbeteiligung und eine Mindestbeteiligung an

den Bewertungsreserven. So beträgt 2021 die Gesamtverzinsung beim DEVK

Lebensversicherungsverein je nach Vertrag über 3 Prozent. Verträge der DEVK

Allgemeine Leben AG können bis zu 2,6 Prozent erreichen.



Weniger zahlen für die Risikolebensversicherung



Von der attraktiven Überschussbeteiligung profitieren bei der DEVK auch

Bestandskunden. Konkret bedeutet das nicht nur mehr Geld im Alter für private

Renten- und Kapitalversicherungen, sondern auch niedrigere Beiträge für

Risikolebensversicherungen. Nach der Einführung des neuen DEVK-Tarifs im

November 2020 profitieren nun viele Bestandskunden von einer Erhöhung der

Überschussbeteiligung in der Risikolebensversicherung. Die Überschüsse werden

bei den meisten Kunden automatisch vom Beitrag abgezogen, sodass Versicherte

weniger zahlen als ursprünglich vereinbart.



Seit Jahrzehnten schreibt die DEVK ihren Mitgliedern und Kunden im langfristigen

Vergleich überdurchschnittlich hohe Renditen gut. DEVK-Kunden können sich auf

die starke Finanzkraft ihres Versicherers verlassen. Die beiden Ratingagenturen

Fitch und Standard & Poor's haben der DEVK 2020 zum wiederholten Mal eine "sehr

gute" Finanzstärke (A+) und einen "stabilen" Ausblick bescheinigt. Informationen

zur DEVK-Lebensversicherung finden Sie hier: http://www.devk.de/altersvorsorge



Fotos zur Pressemitteilung finden Sie hier:

https://www.devk.de/presse/pressemitteilungen/pm_151360.jsp



***



Seit fast 135 Jahren legen Versicherte in Deutschland ihre Risiken des Alltags

vertrauensvoll in die Hände der DEVK Versicherungen. Von Eisenbahnern für

Eisenbahner gegründet kümmert sich die DEVK heute um bundesweit über 4 Millionen

Kunden mit mehr als 15,1 Millionen Risiken in allen Versicherungssparten.

Insgesamt krempeln rund 6.000 Mitarbeiter die Ärmel hoch, um schnell und

tatkräftig zu helfen. Zusätzlich sind die Sparda-Banken seit vielen Jahren

verlässlicher Partner. Nach der Anzahl der Verträge ist die DEVK Deutschlands

viertgrößter Hausrat- sowie fünftgrößter Pkw- und siebtgrößter

Haftpflichtversicherer.



Pressekontakt:



DEVK Versicherungen

Maschamay Poßekel

Riehler Straße 190

50735 Köln

Tel. 0221 757-1802

E-Mail: mailto:maschamay.possekel@devk.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/36522/4787288

OTS: DEVK Versicherungen





